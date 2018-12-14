В Сети «похоронили» Порошенко

При поиске по фамилии украинского лидера в блоке, расположенном справа от поисковой выдачи, приводится краткая биография Петра Порошенко. Согласно ей, до 7 июня 2014 года он был предпринимателем и миллиардером, а после — стал президентом.

«Умер: 11 декабря 2018 г. (53 года)», — упомянуто там же.

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Место и причины «смерти» Порошенко в блоке не приводятся.