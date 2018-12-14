Президент Украины Петр Порошенко «умер» 11 декабря на 53-м году жизни, считает поисковик российской компании «Яндекс».
При поиске по фамилии украинского лидера в блоке, расположенном справа от поисковой выдачи, приводится краткая биография Петра Порошенко. Согласно ей, до 7 июня 2014 года он был предпринимателем и миллиардером, а после — стал президентом.
«Умер: 11 декабря 2018 г. (53 года)», — упомянуто там же.
Скриншот страницы Yandex
Место и причины «смерти» Порошенко в блоке не приводятся.
Между тем, судя по официальному сайту президента Украины, с 11 декабря Порошенко провел пять публичных встреч — с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и гендиректором «Укрпочты» Игорем Смилянским, президентом Евросовета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.