«Объединительный собор»: какие сюрпризы заготовили в Киеве

Украина отсчитывает последние часы до начала "объединительного собора", которому предстоит избрать главу создаваемой светскими властями "незалежной церкви" и принять устав — его проект уже написан Константинопольским патриархатом. Несмотря на декларируемую открытость, вокруг этого мероприятия много неизвестного. О белых пятнах и главных интригах собрания, назначенного на 15 декабря, — в материале РИА Новости

Сколько продлится

Петр Порошенко , как никогда, близок к исполнению своей заветной мечты. Ради этого, по информации СМИ, он заготовил целое послание гражданам Украины, которое огласит в субботу в девять утра на Софийской площади в Киеве. А потом торжественно вместе с участниками "собора объединительного" войдет в собор Софийский.

Но ни он, ни его соратники наверняка не знают, сколько это собрание продлится. По словам советника президента Ростислава Павленко — от нескольких часов до нескольких дней.

"Есть оптимистичный сценарий, и я очень надеюсь именно на него", — ответил Павленко на вопрос журналистов.

Впрочем, тот же Павленко буквально в конце ноября уверял, что "все сложится хорошо, вот-вот томос (документ об автокефалии. — Прим. ред.) — наш". Но, похоже, оптимизма у официального Киева поубавилось, и тому есть причины. Даже накануне "объединительного собора" его предполагаемые участники до сих пор не уладили существующих противоречий.

Регламент и приглашенные

Кто же собирается участвовать в соборе? Прежде всего раскольничьи "Киевский патриархат" (УПЦ КП) во главе с Филаретом Денисенко (появился в 1992 году) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ) во главе с Макарием Малетичем (образована в 1920-м). В октябре членов этих организаций признал легитимными Константинопольский патриархат, что вынудило Русскую православную церковь (именно она объявила эти структуры неканоническими, а Денисенко в 1997 году предала анафеме) прекратить с ним общение.

От УПЦ КП и УАПЦ участвуют все епископы — 40 и 14 соответственно.

Статус епископа дает каждому участнику собора право баллотироваться на пост главы новой структуры — его, по задумке Константинополя, изберут тайным голосованием. Вместе с одним епископом на собор приходят один священник и один мирянин — они тоже будут иметь право голоса. Выборы пройдут в два тура: в первом определятся три кандидата, набравшие больше всего голосов. А во втором туре все епископы уже без священников и мирян будут выбирать из трех финалистов главу "незалежной церкви".

Подробности этой процедуры известны из приглашений, разосланных Константинополем епископам всех трех церковных структур на Украине — канонической Украинской православной церкви, УПЦ КП и УАПЦ. Именно Константинопольский патриархат формально является организатором собора — он же в октябре вопреки канонам единолично решил, что Украина переходит из юрисдикции Московского патриархата в его сферу влияния.

Поэтому председателем собрания будет представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил. Участвуют в соборе также экзархи патриарха Варфоломея на Украине — архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады. До сих пор неясен статус одного из активных деятелей автокефального процесса — архиепископа Телмесского Иова: участник он или просто наблюдатель?

Кто придет из УПЦ МП

Однако следящие за церковным проектом Порошенко эксперты уверены, что главными участниками мероприятия в Софийском соборе станут представители канонической УПЦ. Известно, что на собор намерен пойти митрополит Черкасский и Каневский Софроний.

"У меня такая позиция: я на собор пойду, но не для того, чтобы кричать: "Ура, все решено", а чтобы наблюдать. Я пойду туда в качестве наблюдателя для того, чтобы решить, как лучше поступить, чтобы было хорошо для нашего народа", — заявил он в одном из интервью.

Еще одним участником СМИ называют митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, который открыто поддерживает автокефальный проект. Однако он так и не сказал четко о своих планах.

Кроме того, 15 декабря на собор могут прийти митрополит Сарненский и Полесский Анатолий (две недели назад президент вручил ему орден) и митрополит Винницкий и Броварский Симеон (по слухам, Порошенко желает видеть его главой "незалежной церкви").

Всего четыре епископа, да и то неизвестно, решатся ли они поставить на кон свою репутацию среди прихожан ради туманной автокефалии. С учетом того, что каноническая УПЦ запретила своему духовенству участвовать в собрании.

Хотя, по сообщениям украинских СМИ, Фанар (район в Стамбуле, где находится резиденция патриарха Варфоломея) хочет видеть на соборе хотя бы треть епископов канонической УПЦ, чтобы в глазах остального православного мира несколько дистанцироваться от раскольников, большинство из 90 архиереев Московского патриархата вовсе вернули в Стамбул письма с приглашением на собор.

Фаворит на пост главы

Из нескольких десятков кандидатов на роль главы "незалежной церкви" наиболее очевидный фаворит — Филарет Денисенко. Собственно, он и не скрывает своих амбиций.

"Патриархом был, есть и буду!" — заявил он 11 октября, когда Фанар признал его легитимным (правда, в каком-то размытом статусе "бывшего митрополита Киевского", а не "патриарха").

Правда, весь ноябрь Филарет молчал. Поговаривали даже, что он написал в Константинополь, что не будет выдвигать свою кандидатуру на соборе. Однако едва стал известен регламент голосования на соборе, он дал понять, что не отступится от своей цели.

"Киевский патриархат", по его словам, является "самой большой церковью" (хотя на самом деле у него всего пять тысяч приходов, тогда как у канонической УПЦ — около 11 тысяч). "И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем. Если это не будет полезно ни нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем", — категорично заявил Денисенко.

Филарет против предложенной Фанаром процедуры тайного голосования. Каждый из участников должен отдавать свой голос публично, считает он. Так в годы СССР выбирали патриархов Московских Алексия и Пимена, и все знали, кто кого поддерживает на самом деле. А вот патриарха Алексия II , после проигрыша которому Филарет ушел в раскол, в 1990 году избирали тайно. Похоже, глава "Киевского патриархата" делает все для того, чтобы не проиграть во второй раз.

Представители "Киевского патриархата" еще надеются, что им удастся продавить свой вариант голосования уже на самом "объединительном соборе". Кроме того, духовенство "Киевского патриархата" решило выдвинуть от своей структуры одного кандидата. Его имя, правда, там сделали тайной.

Однако не факт, что Фанар пойдет на попятную. "Филарет не устраивает очень многих не только на Украине, но и в Стамбуле", — подчеркивает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Поэтому у других основных "игроков" есть свои неофициальные кандидаты. От Фанара — архиепископы Даниил и Иов. Порошенко же хочет видеть во главе новой церкви митрополита Винницкого Симеона (каноническая УПЦ).

А вот издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Киевском патриархате" утверждает, что на соборе Филарет вместо себя будет продвигать кандидатуру своего "наследника" — "митрополита" Епифания Думенко. Такой сценарий может стать большим сюрпризом грядущего собора.

Статус "незалежной церкви"

Еще одна интрига — содержание устава новой церковной структуры, который примут на соборе. Как известно, проект документа с ключевыми положениями в конце ноября утвердил синод Константинопольского патриархата. Но до сих пор он не опубликован. Кроме того, участники грядущего собрания все еще спорят о нем.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, кое-что отброшено", — заявил накануне представитель "Киевского патриархата" Евстратий Зоря.

А неделей ранее в украинских СМИ прошла информация о том, что будущая "незалежная церковь" будет ограничена Фанаром в правах. Например, она не сможет канонизировать святых (только Константинополь может), экзархи Константинополя так и останутся на Украине в качестве "кураторов", а наиболее значимые церковные объекты будут подчиняться напрямую патриарху Варфоломею. То есть ни о какой полноценной автокефалии речи не идет.

Участники собора, по прогнозам эксперта, попытаются каким-то образом либо отложить принятие устава, либо изменить его, либо какие-то вопросы в нем подвесить. "Конечно, если Варфоломей их всех не передавит. Он ведь должен понимать, что у него сейчас все карты в руках", — добавил Ищенко.

В то же время, по словам политолога, сам Константинопольский патриарх тоже ждет каких-либо решений из Киева. Но их судьба исключительно в руках участников собора, между которыми уйма нерешенных проблем, подчас приводящих к мордобою. Например, за пару дней до "объединительного съезда" в Тернопольской области между собой подрались прихожане УАПЦ и "Киевского патриархата" — не поделили храм.