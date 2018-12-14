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В США выбрали нового посла в Азербайджане 

Газета.Ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Reuters
Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру дипломата Ирли Литценбергера на должность посла США в Азербайджане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение конгресса.
Отмечается, что кандидатуру Литценбергера предложил президент США Дональд Трамп.
"Сенат в пятницу [14 декабря] утвердил на должность посла в Азербайджане… кандидатуру Ирли Литценбергера", — говорится в сообщении.
До назначения на должность посла Литценбергер работал в посольствах США, Сербии, Киргизи, а также в миссии Соединенных Штатов при НАТО.
Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт стала новым представителем США в ООН.
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