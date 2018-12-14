Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме

Украинский десантник, который сфотографировался с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, заявил о том, что не догадывался о значении данной эмблемы и считал ее разновидностью пиратского флага, обращение военнослужащего было опубликовано в Facebook командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность", — заявил десантник.

На видео также сняты другие военнослужащие, которые осудили поступок сослуживца.

Ранее Порошенко опубликовал в Facebook "патриотическое" фото, на котором он стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, при этом на форме одного из солдат рядом с Порошенко была отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.