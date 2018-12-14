Советник Рейгана и Никсона посетовал, что Россия «восстала из пепла»

Политик Патрик Бьюкенен, бывший советником трех американских президентов, раскритиковал внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах , заявив, что демократия утратила монополию на процветание, в то время как Китай Россия , которая "возродилась из пепла", набирают силу. Свою точку зрения политик изложил в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Демократия утратила монополию на сильное и процветающее государство, считает Бьюкенен. Автор приводит в пример Россию, которая сумела, по его словам, продемонстрировать, что "разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения".

Современный Китай, по его словам, также смог доказать, что можно стать сверхдержавой и при однопартийном режиме, и что демократический строй вовсе не является неким обязательным условием экономического развития.

"В этом дьявольски серьезном мире мы превратились в несерьезную страну, разменивающуюся на мелочи", — пишет Бьюкенен.

Давление на американского президента Дональда Трампа , по мнению Бьюкенена, достигло своего апогея, ежедневно ведутся дискуссии о том, удастся ли элитам, которым не нравится действующий глава Белого дома, подорвать его власть, сместить с должности и отправить в тюрьму, пишет автор.

При этом он задается вопросом: "А что подумает весь окружающий мир, наблюдая, как некогда великая республика одержима тем, чтобы опорочить еще одного президента?"

По мнению политика, одной из причин, почему демократия в мире переживает упадок, является то, что Соединенные Штаты, "ее эталон и ведущий образчик", все сильнее похожи на Францию перед Второй мировой войной.

"Чем же современная американская демократия может прельстить мир, в чем ее конек, ее визитная карточка?", — вопрошает Бьюкенен. Он отмечает, что, по мнению самих американцев, сила США в многообразии. "Но разве не от этого самого многообразия Европа бежит, сломя голову?" — замечает политик.

На данный момент наиболее правильным кажется утверждение, что мир движется от транснационализма к "племенизму", от разнообразия к этнонационализму, а спрос на многообразие при этом остается невысоким, полагает автор.

На фоне всего этого может быть разорван российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, также под ударом инициатива американского президента по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает Бьюкенен.