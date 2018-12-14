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Финансовой мощи США предсказали ослабление 

Lenta.ru 1 час назад
С 2019 года федеральный долг США и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s, сообщает РБК.
По подсчетам, доходы американского бюджета выросли менее чем на 1 процент, а расходы увеличились на 3 процента. Эксперты полагают, что при сохранении этого тренда вкупе с вливаниями денег на здравоохранение и соцобеспечение, дефицит бюджета США достигнет 8 процентов ВВП к 2028 году по сравнению с 4,8 процентами ВВП в текущем финансовом году.
Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП). Тогда Вашингтон практически «залил» экономику деньгами.
В в конечном счете, резюмирует Moody’s, этоможет привести к давлению на суверенный кредитный рейтинг страны.
10 декабря аналитики инвестиционной компании Vanguard выпустили прогноз мировой экономики на 2019 год. «Увеличиваются опасения насчет неизбежности скорого спада. Наиболее вероятный сценарий — замедление глобального роста, во главе которого встанут США и Китай», — указали эксперты, отнеся к факторам риска растущую базовую ставку Федеральной резервной системы США, торговую войну между США и Китаем и налоговую реформу в США, из-за которой бюджет недополучает налоговые поступления.
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