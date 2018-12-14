Финансовой мощи США предсказали ослабление

С 2019 года федеральный долг США и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s, сообщает РБК.

По подсчетам, доходы американского бюджета выросли менее чем на 1 процент, а расходы увеличились на 3 процента. Эксперты полагают, что при сохранении этого тренда вкупе с вливаниями денег на здравоохранение и соцобеспечение, дефицит бюджета США достигнет 8 процентов ВВП к 2028 году по сравнению с 4,8 процентами ВВП в текущем финансовом году.

Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП). Тогда Вашингтон практически «залил» экономику деньгами.

В в конечном счете, резюмирует Moody’s, этоможет привести к давлению на суверенный кредитный рейтинг страны.