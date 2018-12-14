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Мадуро приказал армии находиться в максимальной готовности 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры".
Ранее Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон руководит планом по развязыванию насилия и организации госпереворота для введения переходного правительства при поддержке Колумбии, где якобы готовятся силы наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал "соучастником" этого плана.
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