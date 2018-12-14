Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры".
Ранее Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон руководит планом по развязыванию насилия и организации госпереворота для введения переходного правительства при поддержке Колумбии, где якобы готовятся силы наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал "соучастником" этого плана.