Европейский совет потребовал немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в твиттере.
«Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив», — написал Туск.
Ранее глава Европейского совета сообщил о решении ЕС продлить санкции в отношении России из-за «нулевого прогресса» по вопросу выполнения минских соглашений.
Напомним, что 24 задержанных украинских моряка обвиняются в нарушении государственной границы РФ.