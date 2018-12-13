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Россиянке Бутиной в США грозит пять лет тюрьмы 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Арестованной в США гражданке Российской Федерации Марии Бутиной грозит до пяти лет тюремного заключения либо штраф в размере до 250 тысяч долларов. При этом возможна и депортация, однако решение будет принято другими надзорными ведомствами, заявила судья рассматривающая дело.
Бутина признала вину в суде США
Заявление россиянки о признании вины судья приняла, заявили в американском суде столичного округа Колумбия, где проходили слушания по делу Бутиной.
Мария Бутина подтвердила на судебном заседании, что за признание вины ей не обещали снизить срок. Россиянка отметила, что пошла на этот шаг добровольно, никого давления на неё не оказывалось.
Следующие слушания по делу Бутиной назначены на 12 февраля 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах. Бутина пошла со следствием на сделку и отказалась от судебного процесса.
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