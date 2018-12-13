Путин рассказал, кто может стать президентом
Президентом может стать склонный к сопереживанию человек любой профессии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил один из них — глава России Владимир Путин.
Захарова напомнила Японии про требование СССР
Требование СССР о выводе американских войск из Японии, отраженное в памятной записке от 27 января 1960 года, должно учитываться в ходе переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио.
Путин выбрал новую столицу Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа (ДВФО) из Хабаровска во Владивосток.
Ученые назначили конец света на 16 декабря
Фото: «Земля будущего»
К Земле летит планета Нибиру, ее уже можно разглядеть невооруженным взглядом. Конспирологи утверждают, что столкновение произойдет 16 декабря.
Украина закрыла небо над Донбассом
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в Операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), 12 декабря провели учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300.
“Мертвая рука” России напугала США
Россия может развернуть автоматическую систему ответного ядерного удара «Мёртвая рука» в ответ на размещение ракет США в Европе, сообщает журнал «The National Interest».
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Жена арестованного полузащитника «Краснодара» Алана Мамаева похвасталась перед подписчиками в Instagram презентом от мужа, находящегося в следственном изоляторе, сообщает Чемпионат.com
Шипулин прокомментировал обвинения Австрии
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что никогда не употреблял допинг, и назвал обвинения австрийской полиции «продолжающейся охотой на ведьм».
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Возраст выхода на пенсию должен зависеть от бедности или богатства будущих пенсионеров. Так считают в Организации экономического сотрудничества и развития.
Провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на домашний интернет. Одни компании идут на это вынужденно — в связи с «законом Яровой» и изменением НДС, другие объясняют удорожание повышением скорости доступа в сеть.
МИД жестко ответил на резолюцию по «Северному потоку»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».