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Скандал на «Мисс Вселенная»: американку обвинили в ксенофобии 

ТК «Звезда» + ещё 7
Фото: sarahrosesummers, Instagram
Американская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Сара Саммерс посмеялась над девушками из Вьетнама и Камбоджи.
Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» от США Сара Саммерс выложила в Сеть ролик, на котором она обсуждает «плохой английский» девушек из Камбоджи и Вьетнама вместе с соперницами из Австралии и Колумбии.
На одном из видео Саммерс посмеивается над «Мисс Камбоджа», говоря, что девушка не знает английский, а на конкурсе никто не знает ее языка.
В другом ролике американка обсуждает участницу из Вьетнама, которая «делает вид, что хорошо знает английский, однако во время разговора лишь молчит и улыбается».
В Сети такие выходки Саммерс вызвали бурную реакцию пользователей. Многие считают, что это проявление глупости, другие напомнили, что «Мисс Вселенная» — конкурс красоты, а не устной речи, отмечая, что девушка красива лишь снаружи.
В аккаунте Diet Prada назвали такую снисходительную и нетолерантную интонацию проявлением ксенофобии.
Один из пользователей предложил выгнать девушек из США, Колумбии и Австралии с конкурса, отметив красоту участниц из Вьетнама и Камбоджи.
Напомним, 10 декабря состоялся этап конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде. Участницы показывали свои национальные костюмы, пишет Fox News.
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