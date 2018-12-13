При обстреле на Западном берегу убиты двое израильских солдат

Во время нападения с использованием огнестрельного оружия на шоссе у города Рамалла на Западном берегу реки Иордан убиты двое израильских военных, один получил ранения.

«В ходе сегодняшней атаки на перекрестке Асаф, во время которой террорист открыл огонь по израильским солдатам двое военнослужащих были убиты и ещё один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении армии обороны Израиля.

10 декабря сообщалось, что в результате стрельбы у поселения Офра на Западном берегу реки Иордан шесть человек получили ранения.