Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При обстреле на Западном берегу убиты двое израильских солдат 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время нападения с использованием огнестрельного оружия на шоссе у города Рамалла на Западном берегу реки Иордан убиты двое израильских военных, один получил ранения.
«В ходе сегодняшней атаки на перекрестке Асаф, во время которой террорист открыл огонь по израильским солдатам двое военнослужащих были убиты и ещё один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении армии обороны Израиля.
10 декабря сообщалось, что в результате стрельбы у поселения Офра на Западном берегу реки Иордан шесть человек получили ранения.
RT на русском: последние новости
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания Меркель: Германия будет выступать за продление санкций против России Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заговорил о решительном ответе России
Путин рассказал, кто может стать президентом451
«Готов воевать до последнего украинского солдата»51
Око за око: Китай решил ударить по Канаде171
Захарова напомнила Японии про требование СССР68
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение