Мэй сделает дело и уйдёт смело

Тереза Мэй сохранила за собой кресло премьер-министра и теперь сможет настоять на собственном сценарии выхода Великобритании из Евросоюза . Парадокс в том, что благодаря Brexit она взошла на политический Олимп и из-за него же — уйдёт.

Большинство членов фракции правящей Консервативной партии Палате общин Великобритании высказались против вотума недоверия Терезе Мэй и тем самым сохранили за ней пост лидера партии. По правилам, теперь никто в течение года не сможет сместить Мэй с должности. При тайном голосовании за отставку Мэй высказались 117 депутатов, против — 200 народных избранников.

Однако Консервативная партия имеет в парламенте всего 317 мест из 650-ти, остальные принадлежат оппозиции. Поэтому если бы противники Мэй среди тори победили и были бы поддержаны оппозицией, то Мэй потеряла бы кресло главы кабмина. В должности её фактически удержала внутрипартийная дисциплина и сомнительная перспектива кадровых перестановок в непростое время. Великобритания в связи с выходом из ЕС находится в сложном положении. Депутаты-однопартийцы явно не хотят обострять и без того непростую ситуацию и доводить страну до большого политического кризиса, спустя всего полтора года после последних парламентских выборов, благодаря которым Мэй и стала премьером. Главе правительства дадут выполнить задуманное в переговорах с Брюсселем , но вот после окончательного развода Соединённого королевства с Евросоюзом Мэй вряд ли будет нужна политической элите страны.

«Тереза Мэй больше не пользуется поддержкой большинства депутатов парламента, в рядах её правительства царит хаос, и она не в состоянии достичь договорённости по Brexit, которая соответствовала бы интересам всей страны», — прокомментировал ситуацию лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Сейчас в британском истеблишменте начали обсуждать возможные кандидатуры тех, кто должен будет прийти на смену Мэй и повести Консервативную партию уже в более спокойных условиях. Впрочем, и Тереза Мэй заявила, что ставит своей главной задачей довести Brexit до конца и в дальнейшем собирается оставить политику до очередных парламентских выборов в 2022 году.

Среди наиболее вероятных преемников Мэй сегодня называют шесть фамилий. На первом месте ожидаемо стоит Борис Джонсон , подавший летом этого года в отставку с поста министра иностранных дел. Он известен как непримиримый сторонник выхода Великобритании из ЕС без дополнительных соглашений о таможне и границе. По мнению политика, только так страна может обрести долгожданную независимость от навязанных обязательств.

Эксперты также пророчат должность главы партии недавно ушедшему в отставку госсекретарю по вопросу выхода Соединённого королевства из ЕС Доминику Раабу. Он занял пост в июле и также вошёл в конфликт с премьером. Нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант тоже может претендовать на лидерство среди консерваторов и на премьерский пост.

В качестве компромиссной фигуры для Консервативной партии сегодня называют министра внутренних дел Саджида Джавида. Он не считает себя сторонником Мэй и ранее открыто говорил, что хотел бы возглавить партию. Если он сможет возглавить правительство, то станет первым премьером Великобритании азиатского происхождения.

Также эксперты называют имена секретаря по работе и пенсиям Эмбер Радд и секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельским вопросам Майкла Гоува. Правда, их шансы оцениваются как незначительные. Тем более, что Гоув недавно говорил об отсутствии у него амбиций бороться за лидерство среди тори.

Однако пока Тереза Мэй находится в относительной политической безопасности и сразу после нервного голосования отправилась в Брюссель для переговоров по Brexit.

В конце ноября она смогла заключить соглашение с ЕС, которое предполагает сохранение тесных торговых отношений, определённые таможенные льготы для европейских товаров, поступающих в Соединённое королевство. При этом неясными до сих пор остаются обязательства Лондона по приёму прибывающих в Европу мигрантов, сухопутной границы с Ирландией.

Противники Мэй говорят, что нынешний проект идёт вразрез с волей избирателей и требуют бесповоротного выхода. По их мнению, Великобритания должна установить жёсткие таможенные ограничения на европейские товары, ограничить въезд в страну из стран ЕС, отказаться от всех прежних обязательств перед Брюсселем. 11 декабря британский парламент должен был голосовать за документ, подготовленный Мэй, однако решил отложить принятие решения. Сейчас, когда Тереза Мэй осталась во главе Консервативной партии, шансы на принятие соглашения, за которое выступает большинство лидеров ЕС, заметно увеличились. В любом случае, воля избирателей, проголосовавших за Brexit, будет выполнена, но пока результаты референдума воплощаются, разрушаются карьеры многих политиков.