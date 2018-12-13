В Ираке из тюрьмы сбежали террористы ИГ

Сообщается, что 15 из них уже были пойманы, местонахождение еще шестерых в настоящее время неизвестно.

То, как заключенным удалось совершить побег из укрепленной тюрьмы Соса в Сулеймании не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали боевиков, которые собрали 38 млн рублей для террористов под видом благотворительности

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.