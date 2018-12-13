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Назван мотив страсбургского стрелка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Устроивший стрельбу в Страсбурге сообщил водителю такси, который был вынужден перевезти его с места теракта в другой квартал, что мстит за гибель радикальных исламистов в Сирии.
«Водитель утверждает, что Шекатт заявил ему: расстреливая людей в центре Страсбурга он мстил за гибель своих «исламских братьев», погибших в Сирии», — передает ТАСС сообщение телеканала BFM.
11 декабря во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Стрелявший покинул место происшествия, но его личность была установлена. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Ш. Подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При обыске по месту его проживания нашли гранаты.
Позднее прокурор Парижа Реми Эйтз сообщил, что стрелявший имел 27 судимостей.
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