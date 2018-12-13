American Conservative: миру сегодня больше не нужна американская демократия

Инициатива Трампа по ядерному разоружению Северной Кореи под ударом, соглашение ДРСМД разваливается на глазах, а американцам следующие два года предстоит выслушивать о старых грехах президента, приключившихся задолго до того, как он сел в своё кресло. Как пишет политик и публицист Патрик Бьюкенен в The American Conservative, США превратились в смехотворную страну, разменивающуюся на мелочи, а спрос на многообразие, которым всегда гордилась Америка, в современном мире невелик.

Социальные сети, кабельное телевидение и огромное стадо «говорящих голов» будут заниматься ближайшие два года непрерывно — перемывать кости Трампу и обсуждать его грешки, приключившиеся задолго до того, как он стал президентом США. Как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, опасность этой ситуации заключается в том, что весь окружающий мир, наблюдая, как некогда великая республика одержима тем, чтобы опорочить еще одного президента, подумает, что им можно заниматься тем же самым.

Как пишет Бьюкенен, одна из причин, почему демократия по всему миру переживает упадок, — это то, что США, её эталон и ведущий образчик, всё больше напоминают предвоенную Францию времен Третьей республики. Кроме того, демократия утратила монополию на мощное государство и процветающую нацию.

Китай доказал будущим правителям, что сверхдержавой можно стать и с однопартийным режимом, и что демократия вовсе не есть обязательное условие экономического прогресса. Националист Владимир Путин продемонстрировал, как разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения. Реджеп Эрдоган после попытки государственного переворота провернул масштабную чистку правительства и армии, однако его по-прежнему тепло принимают в мировых столицах.

Нынешнее поколение американцев утверждает, что сила США в многообразии, однако, как считает Бьюкенен, более верным представляется утверждение, что мир движется от транснационализма к племенизму, от разнообразия обратно к этнонационализму, из которого нации и зародились.

«Спрос на многообразие, которое так пыжится продать наша демократия, невелик. Разве найдется в Старом свете хотя бы одна страна, которой подавай больше мигрантов из Магриба, черной Африки или Ближнего Востока?» — пишет Бьюкенен.

Как заключает американский публицист, Америка сегодня рискует лишиться договора Рональда Рейгана , запретившего США и СССР иметь ядерные ракеты дальностью от 550 до 5 500 километров, инициатива президента Трампа по ядерному разоружению Северной Кореи также под ударом, однако в ближайшие два года американцы обречены выслушивать, служит ли взятка за молчание достаточным основанием для импичмента, и в какой именно момент Майкл Коэн перестал обсуждать с русскими планы своего босса построить «Башню Трампа» в Москве.