Президент Украины Пётр Порошенко перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе пояснил, что он имел в виду, когда сказал о «войне» в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Что это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины», —цитирует РИА Новости Порошенко.
Ранее президент Украины, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал заявление Порошенко.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.