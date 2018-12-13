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В Венесуэле скончался «похищенный» Мадуро экс-министр нефти 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-министр нефтяной промышленности Венесуэлы, а также бывший глава венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA Нельсон Мартинес скончался, находясь под арестом. Об этом написал в своем твиттере экс— постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес.
Рамирес подчеркнул, что Мартинес был «похищен» венесуэльским президентом Николасом Мадуро и его прокурором.
«С ним [Мартинесом] плохо обращались и отказали ему в правах на все, в том числе на жизнь», — добавил Рамирес.
Также он заявил, что Мартинес был «отличным» профессионалом и «патриотом».
Экс-глава PDVSA был арестован в 2017 году, когда венесуэльские власти организовали «чистку» в нефтегазовой отрасли.
В прошлом году источник сообщал об аресте Мартинеса.
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