В Венесуэле скончался «похищенный» Мадуро экс-министр нефти

Рамирес подчеркнул, что Мартинес был «похищен» венесуэльским президентом Николасом Мадуро и его прокурором.

«С ним [Мартинесом] плохо обращались и отказали ему в правах на все, в том числе на жизнь», — добавил Рамирес.

Также он заявил, что Мартинес был «отличным» профессионалом и «патриотом».

Экс-глава PDVSA был арестован в 2017 году, когда венесуэльские власти организовали «чистку» в нефтегазовой отрасли.

В прошлом году источник сообщал об аресте Мартинеса.