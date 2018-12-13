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Тереза Мэй остается премьером Великобритании 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Тереза Мэй остается премьером Великобритании, заручившись поддержкой большинства депутатов-консерваторов.
На прошедшем в среду вечером голосовании по вопросу о доверии премьеру Мэй поддержали 200 ее коллег. Это ожидаемое решение: еще за несколько часов до голосования нужное количество парламентариев (голосов должно было быть не менее 159) объявили, что проголосуют за премьера.
"Результат сегодняшнего голосования таков: премьер обладает доверием партии… За поддержку проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса", — сказал глава комитета, оглашая результаты голосования в парламенте в среду вечером.
Эти слова были встречены овациями и криками одобрения присутствующих.
После краткого объявления парламентарии расходились довольные результатами, поздравляя друг друга.
В среду утром было объявлено, что глава управляющего комитета партии Грэм Брэди получил необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев, и голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй состоялось в тот же день. Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС — 29 марта 2019 года.
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