Тереза Мэй остается премьером Великобритании

На прошедшем в среду вечером голосовании по вопросу о доверии премьеру Мэй поддержали 200 ее коллег. Это ожидаемое решение: еще за несколько часов до голосования нужное количество парламентариев (голосов должно было быть не менее 159) объявили, что проголосуют за премьера.

"Результат сегодняшнего голосования таков: премьер обладает доверием партии… За поддержку проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса", — сказал глава комитета, оглашая результаты голосования в парламенте в среду вечером.

Эти слова были встречены овациями и криками одобрения присутствующих.

После краткого объявления парламентарии расходились довольные результатами, поздравляя друг друга.