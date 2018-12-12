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Порошенко заявил о полной изоляции РФ после «акта агрессии» 

Рамблер 55 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко пояснил свои слова о «войне» в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Что это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции», — цитирует Порошенко РИА «Новости».
Ранее Порошенко в интервью телеканалу Fox News назвал «войной» инцидент в Керченском проливе.
«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал он.
25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. На Украине действия России назвали «актом агрессии».
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