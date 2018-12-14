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В США на школьника напала индейка 

РИА Новости + ещё 3 58 минут назад
В американском штате Висконсин очевидцы сняли на видео индейку, которая преследовала маленького мальчика, сообщает ABC.
Возвращавшийся из школы ребенок подвергся нападению птицы. Она преследовала его до тех пор, пока проезжавший мимо внедорожник не преградил ей путь. За рулем сидела местная жительница Ванесса Мирамонтес, которая решила помочь мальчику.
Свидетели рассказывают, что даже после того, как машина Ванессы встала на пути индейки, она продолжила охоту на школьника. Тогда другой водитель предложил мальчику подвезти его до дома, чтобы избавиться от преследователя.
Ванесса сказала: "Конечно, нельзя садиться в машину к незнакомому человеку, но обстоятельства меняются, если вас преследует сумасшедшая индейка!".
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