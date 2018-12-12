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Порошенко предложил ЕС ответ на «акт агрессии» России 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал Евросоюзу ввести санкции для остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве ответной меры на «акт агрессии» РФ в Керченском проливе. Об этом, как сообщает «Лента.ру», Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, президент России Владимир Путин может устроить инцидент, подобный произошедшему в Керченском проливе, объясняя это защитой инфраструктуры «Северного потока-2».
Порошенко призвал страны НАТО к единству и солидарности с Украиной для защиты от военной операции, которую может начать Россия.
«Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент», — сказал украинский президент.
25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. На Украине действия России назвали «актом агрессии».
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