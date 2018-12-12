Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко в интервью Fox News. По словам Пескова, российские власти «не согласны с такой трактовкой».
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко
В комитете Совета Федерации по международным делам предположили, что задержанные за провокацию в Керченском проливе украинские моряки выставляют себя военнопленными по прямому указанию Киева.
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску, установленную к 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.
Захарова оценила "надежды" на уничтожение Крымского моста
Надежда депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука на уничтожение Крымского моста — прямой призыв к терроризму, заявила в своем фейсбуке официальный представитель Министерства иностранных дел России.
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса, заявил представитель ДНР Эдуард Басурин.
На внешней стороне МКС найдена странная затычка
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до внешней стороны обшивки космического корабля "Союз-МС-09", во время выхода в открытый космос.
Госдума решила штрафовать за липовый техосмотр
Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в КоАП, предусматривающие наказание для водителей за просроченные или отсутствующие диагностические карты техосмотра.
Большинству россиян подняли зарплаты
У абсолютного большинства россиян в 2018 году выросла зарплата. По крайне мере об этом говорит 61 процент опрошенных компанией Hays работодателей.
Таможенники забрали Rolex у российского футболиста
Сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока известного российского футбольного клуба из-за часов Rolex.
Швейцарский боец рассказал об
Швейцарский боец Fight Nights Ясуби Эномото рассказал Life, что «шокировал» охрану Владимира Путина своими объятиями с российским президентом.
Дачников сделают "лакомым куском" банков
С 1 января 2019 года в силу вступает закон, обязывающий дачные товарищества открывать счета в банках для накопления членских взносов и оплаты работ подрядчиков.