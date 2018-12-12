Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные новости среды 

Рамблер 1 час назад

Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне

Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко в интервью Fox News. По словам Пескова, российские власти «не согласны с такой трактовкой».

Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко

В комитете Совета Федерации по международным делам предположили, что задержанные за провокацию в Керченском проливе украинские моряки выставляют себя военнопленными по прямому указанию Киева.

Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки

В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску, установленную к 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.

Захарова оценила "надежды" на уничтожение Крымского моста

Надежда депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука на уничтожение Крымского моста — прямой призыв к терроризму, заявила в своем фейсбуке официальный представитель Министерства иностранных дел России.

Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса, заявил представитель ДНР Эдуард Басурин.

На внешней стороне МКС найдена странная затычка

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до внешней стороны обшивки космического корабля "Союз-МС-09", во время выхода в открытый космос.

Госдума решила штрафовать за липовый техосмотр

Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в КоАП, предусматривающие наказание для водителей за просроченные или отсутствующие диагностические карты техосмотра.

Большинству россиян подняли зарплаты

У абсолютного большинства россиян в 2018 году выросла зарплата. По крайне мере об этом говорит 61 процент опрошенных компанией Hays работодателей.

Таможенники забрали Rolex у российского футболиста

Сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока известного российского футбольного клуба из-за часов Rolex.

Швейцарский боец рассказал об

Швейцарский боец Fight Nights Ясуби Эномото рассказал Life, что «шокировал» охрану Владимира Путина своими объятиями с российским президентом.

Дачников сделают "лакомым куском" банков

С 1 января 2019 года в силу вступает закон, обязывающий дачные товарищества открывать счета в банках для накопления членских взносов и оплаты работ подрядчиков.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Назрани прогремел взрыв, погиб человек5
«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в Москве75
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ?652
Опубликовано видео взлета МиГ-35 на форсаже79
ЕС предъявил РФ новое обвинение4
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире Европа
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия Другое
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение