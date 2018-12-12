Меркель объявила решение по санкциям

Германия будет выступать за продление антироссийских санкций на предстоящем саммите Евросоюза. Об этом, как передает РИА Новости, заявила Ангела Меркель, выступая в бундестаге.
«Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций», — сказала канцлер Германии.
Она выразила обеспокоенность действиями России и заявила, что Германия не приемлет «фактических претензий» России на Азовское море.
Ранее спецпредставитель США на Украине Курт Волкер посоветовал Евросоюзу обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три военных корабля Украины.