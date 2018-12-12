Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель озвучила планы Германии по санкциям против РФ 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Германия будет выступать за продление антироссийских санкций на предстоящем саммите Евросоюза. Об этом, как передает РИА Новости, заявила Ангела Меркель, выступая в бундестаге.
«Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций», — сказала канцлер Германии.
Она выразила обеспокоенность действиями России и заявила, что Германия не приемлет «фактических претензий» России на Азовское море.
Ранее спецпредставитель США на Украине Курт Волкер посоветовал Евросоюзу обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три военных корабля Украины.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия ничего не захватывала»45
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне168
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ?24
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление26
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки581
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире Европа
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия Другое
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение