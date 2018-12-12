«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку

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«Словно фея». В Сети высмеяли «волшебный» способ Трампа подкидывать монетку 

РИА Новости 24 минуты назад
Пользователи Сети высмеяли необычный способ президента США Дональда Трампа подбрасывать монетку.
На опубликованном в твиттере ролике перед началом футбольного матча между командами военных вузов американский лидер подкидывает в воздух монету для жеребьевки. На видео обратило внимание издание The Huffington Post.
"Словно фея рассыпала волшебную пыльцу", — написал @syadoz1.
"Никто не разбирается в монетах лучше, чем Трамп. Вы знали, что на одной ее стороне изображен орел, а на другом — решка? Многие люди не знают этого, но он знает", — съязвил один из пользователей твиттера.
"Думаю, это были десять центов. Двадцать пять он бы украл", — пошутил @capnkirk1701.
"Он будто бы выпускает почтового голубя", — заметили в комментариях.
В соцсетях не раз обсуждали необычное поведение или внешний вид Трампа. Например, в апреле в твиттере высмеяли странное пальто американского лидера, а в ноябре прошлого года шутили над его неуклюжей манерой пить воду.
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