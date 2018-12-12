Туск встретится с переговорщиком ЕС по Brexit

"Встреча с Мишелем Барнье перед завтрашней дискуссией о Brexit", — говорится в Twitter Туска.

Накануне Туск встречался с премьером Великобритании Терезой Мэй и сообщил, что дискуссия была продолжительной и откровенной. Исходя из его слов, ЕС готов содействовать разрешению сложившейся ситуации с ратификацией договора о Brexit в Великобритании. Однако вопрос в том — как, добавил накануне Туск.

Также во вторник Мэй встречалась с председателем ЕК Жаном-Клодом Юнкером и главным переговорщиком Барнье.

ЕС и Великобритания в ноябре достигли договорённости об условиях "развода", а также о структуре будущих отношений. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что эта сделка является единственно возможной, и пересматривать ее не планируется. Однако эта договоренность, чтобы вступить в силу, должна пройти ратификацию парламентами как ЕС, так и Великобритании.

В понедельник Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.

На этом фоне глава Евросовета решил созвать на четверг саммит лидеров 27 остающихся в ЕС государств для обсуждения Brexit. В Twitter Туска сообщалось, что договоренность об условиях Brexit пересматривать не будут, однако возможно обсуждение того, как ЕС может содействовать ее ратификации в Великобритании.

Поскольку дата Brexit — 29 марта 2019 года — уже близка, саммит также обсудит готовность остающихся в союзе стран к отсутствию договорённости об условиях "развода", сообщил Туск.