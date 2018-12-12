Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Драка сотрудников МФЦ попала на видео
Драка сотрудников МФЦ попала на видео

Польские аграрии вышли на акцию протеста в желтых жилетах 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Польше десятков аграриев заблокировали движение на одной из ключевых в стране автострад А2; участники акции надели желтые жилеты.
Протестующие добиваются от правительства решения проблем, вытекающих из угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.
Их главное требование — выплата компенсаций за необходимость забоя свиней.
Отмечается, что в направлении Варшавы из-за протеста уже сформировалась многокилометровая пробка. Акция фермеров не была заранее зарегистрирована, на место прибыла полиция.
Ранее протесты «желтых жилетов» прошли во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал митингующим, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро.
Кроме того, он заявил, что работодатели должны будут выплатить гражданам премию, которая не будет облагаться налогом. Вместе с тем, президент Франции отказался возвращать так называемый налог на богатство.
Обещания «желтым жилетам» обойдутся примерно в 8-10 млрд евро.
В среду во Франции запретили митинги из-за стрельбы в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала о том, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне» В США захотели избавить экономику Украины от «влияния» России
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне3
Мэй отменила встречу с кабмином
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева1
Драка сотрудников МФЦ попала на видео6
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко16
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
01:58
Google опубликовал видео с итогами года
Интернет Наука и техника
00:40
Драка сотрудников МФЦ попала на видео
Происшествия
00:54
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
В мире Украина
00:50
«Зверское» крещение ребенка попало на видео
Общество
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
00:30
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение