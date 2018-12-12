Польские аграрии вышли на акцию протеста в желтых жилетах

Польше десятков аграриев заблокировали движение на одной из ключевых в стране автострад А2; участники акции надели желтые жилеты.

Протестующие добиваются от правительства решения проблем, вытекающих из угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

Их главное требование — выплата компенсаций за необходимость забоя свиней.

Отмечается, что в направлении Варшавы из-за протеста уже сформировалась многокилометровая пробка. Акция фермеров не была заранее зарегистрирована, на место прибыла полиция.

Ранее протесты «желтых жилетов» прошли во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал митингующим, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро.

Кроме того, он заявил, что работодатели должны будут выплатить гражданам премию, которая не будет облагаться налогом. Вместе с тем, президент Франции отказался возвращать так называемый налог на богатство.

Обещания «желтым жилетам» обойдутся примерно в 8-10 млрд евро.

В среду во Франции запретили митинги из-за стрельбы в Страсбурге.