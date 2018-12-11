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Установлены подробности сделки Бутиной со следствием 

Рамблер 1 час назад
Россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре для нарушения закона США об иностранных агентах. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.
Согласно соглашению, Бутина признала вину по одному пункту сговора, передает РИА «Новости». Срок заключения по нему составляет 5 лет, а не 15, как ей грозило ранее. По мнению NBC, реальный срок заключения может составить полгода, после чего российскую гражданку депортируют на родину.
Бутина признала вину
По информации телеканала, Бутина призналась в сговоре с гражданином США с целью работы по указанию российского официального лица «для создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США на пользу РФ».
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США. По версии обвинения, с 2015 по 2017 годы Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного представителя российского правительства, бывшего члена парламента, который впоследствии стал сотрудников ЦБ РФ. Предположительно, имеется в виду бывший сенатор Александр Торшин, ныне занимающий должность замглавы ЦБ РФ.
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