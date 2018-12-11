Установлены подробности сделки Бутиной со следствием

Россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре для нарушения закона США об иностранных агентах. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.

Согласно соглашению, Бутина признала вину по одному пункту сговора, передает РИА «Новости» . Срок заключения по нему составляет 5 лет, а не 15, как ей грозило ранее. По мнению NBC , реальный срок заключения может составить полгода, после чего российскую гражданку депортируют на родину.

По информации телеканала, Бутина призналась в сговоре с гражданином США с целью работы по указанию российского официального лица «для создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США на пользу РФ».