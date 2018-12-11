Бутина частично признала вину

Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в работе в качестве агента иностранного государства и сотрудничестве с иностранными спецслужбами, частично признала свою вину. Об этом сообщает «360» со ссылкой на NBC News.

Бутина согласилась на сделку с прокурорами США.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США.