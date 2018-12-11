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Бутина частично признала вину 

Рамблер 28 минут назад
Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в работе в качестве агента иностранного государства и сотрудничестве с иностранными спецслужбами, частично признала свою вину. Об этом сообщает «360» со ссылкой на NBC News.
Бутина согласилась на сделку с прокурорами США.
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США.
По версии обвинения, с 2015 по 2017 годы Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного представителя российского правительства, бывшего члена парламента, который впоследствии стал сотрудников ЦБ РФ. Предположительно, имеется в виду бывший сенатор Александр Торшин, ныне занимающий должность замглавы ЦБ РФ.
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