ЕС не стал «наказывать» Россию из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России . Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.

При этом в документе отмечается, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

“Нужно добиться снижения эскалации”

Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.

"Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", — сказал он.

При этом в формулировку заключений саммита могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные не только с оказанием поддержки Украине.

“Нулевой прогресс”

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск

"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений", — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Санкции сроком на три года

В четверг также стало известно, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против России сроком на три года.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против юридических лиц согласно приложению (для служебного пользования)", — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте кабмина.

Керченский инцидент

25 ноября три украинских военных судна нарушили границу России и стали выполнять опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. После неоднократных предупреждений корабли и их экипажи из 24 человек были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.