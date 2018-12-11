Трамп рассказал о переговорах с Китаем

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Очень продуктивные переговоры с Китаем продолжаются! Следите за важными объявлениями!» — написал он.

Ранее Трамп уже давал оценку торговым переговорам США и Китая.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения США и Китая, касающиеся торговой сделки между двумя странами.