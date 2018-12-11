Трамп рассказал о переговорах с Китаем 

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как продвигаются переговоры с Китаем.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Очень продуктивные переговоры с Китаем продолжаются! Следите за важными объявлениями!» — написал он.
Ранее Трамп уже давал оценку торговым переговорам США и Китая.
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения США и Китая, касающиеся торговой сделки между двумя странами.
В июле политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил возможные последствия торгового противостояния между американскими и китайскими властями.