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WP: Трамп 86 раз соврал о «воображаемой» стене на границе с Мексикой 

Газета.Ru + ещё 9 10 часов назад
Фото: Reuters
Газета The Washington Post подсчитала, что президент США Дональд Трамп за семь месяцев до промежуточных ноябрьских выборов в американский конгресс 86 раз повторил ложное заявление о строительстве стены на границе, которую издание называет "воображаемой".
Строительство стены на южной границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа, напоминает издание. Вскоре после того, как он стал избранным президентом Трамп обратился к конгрессу США за финансированием "мексиканской стены". Однако получить деньги на стену не удалось, конгресс в начале этого года выделил деньги на безопасность границы, которые не могли быть потрачены на ее строительство. Однако Трамп, тем не менее, объявил о победе: "Мы начали строить нашу стену", — сказал он во время выступления в марте.
"Я очень горжусь этим", — добавил Трамп тогда.
Газета считает, что Трамп не просто делает оплошности или искажает вещи, но намеренно вводит ложные утверждения в общенациональную дискуссию.
WP регулярно ведет проверку достоверности заявлений политиков и вносит в единую базу ложных и вводящих в заблуждение утверждений Fact Checker. В связи с этим издание обычно делает ранжирование, присваивая утверждениям ранг "Пиноккио" (от одного до четырех). Однако после заявлений Трампа о стене на границе издание представило новый ранг "Безграничный Пиноккио".
Его планка достаточно высока: для начала нужно "заслужить" третий или четвертый ранг "Пиноккио", а также повторить ложные утверждения по крайней мере 20 раз, говорится в материале. Этот ранг будет присуждаться тем политикам, которые повторяют ложные утверждения так часто, что они, по сути, участвуют в кампаниях по дезинформации, поясняет газета.
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