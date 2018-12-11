Туркам понадобился проект времен холодной войны

Турция построит новую военно-морскую базу в Черном море. Об этом сообщает Milliyet во вторник, 11 декабря.

Третья база в восточном Черноморье будет построена в районе города Сюрмене в север-восточной провинции Тобзон. Как отмечается, проект связан с открытием трубопровода «Турецкий поток» и обострившейся ситуацией в Керченском проливе, а решение о строительстве совпадает с сообщениями об отправке американских военных кораблей в Черное море.

Как сообщил газете отставной адмирал Чем Гюрдениз, постройка базы планировалась еще во время и после холодной войны, однако план пришлось отложить, так как у флота страны в тот момент были другие приоритеты. База в Сюрмене — удачное стратегическое решение: помимо усиления морской военной мощи страны в регионе она внесет вклад в индустриальное и социальное развитие. Гюрдениз также добавил, что Турции необходима военная база на Северном Кипре и расширение на востоке Черного моря.

Сейчас военно-морские базы Турции в Черном море находятся в городах Синопе и Самсуне. Всего у страны восемь подобных объектов в четырех морях.

6 декабря сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.