Захваченный украинский моряк озвучил требования

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Задержанный в Керченском проливе украинский моряк выступил с требованием 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины «Бердянск старший лейтенант Роман Мокряк, задержанный российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе, назвал себя военнопленным. Об этом сообщил адвокат Мокряка Илья Новиков в Facebook.
«Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными», — написал адвокат.
Мокряк отказался давать показания следствию, пока экипаж его судна не будет освобожден. По его словам, моряки выполняли его приказы и не могут быть привлечены к ответственности.
Ранее задержанный в Керченском проливе командир дивизиона ВМСУ капитан 2 ранга Денис Гриценко также объявил себя военнопленным и отказался давать показания по уголовному делу.
Напомним, что 24 задержанных украинских моряка обвиняются в нарушении государственной границы РФ.
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