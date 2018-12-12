Захваченный украинский моряк озвучил требования

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк выступил с требованием

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины Бердянск старший лейтенант Роман Мокряк, задержанный российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе, назвал себя военнопленным. Об этом сообщил адвокат Мокряка Илья Новиков в Facebook.

«Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными», — написал адвокат.

Мокряк отказался давать показания следствию, пока экипаж его судна не будет освобожден. По его словам, моряки выполняли его приказы и не могут быть привлечены к ответственности.

Ранее задержанный в Керченском проливе командир дивизиона ВМСУ капитан 2 ранга Денис Гриценко также объявил себя военнопленным и отказался давать показания по уголовному делу.

Напомним, что 24 задержанных украинских моряка обвиняются в нарушении государственной границы РФ.