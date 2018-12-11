Протесты во Франции: последствия для Украины и ЕС

Главред (Украина) . Массовые акции «желтых жилетов» во Франции , которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, стали для страны настоящей экономической катастрофой. Как протесты повлияют на Евросоюз Украину , пытается выяснить автор

1. Возможно, сейчас погибает мечта части украинцев о ЕС. Потому что какой может быть Союз, если в стране-инициаторе все так запущено. И исправление этой запущенности ЕС сильно изменит, если не отменит.

2. Правительство Франции не может решить проблему протеста и требований народа. Проблему можно решить только на уровне Брюсселя . Но Брюссель еще не видит это все своей проблемой. Тем более он не захочет ее решать — прямо сказав, что в области экономики 10 лет ошибался на каждом шагу.

3. Локальное решение проблемы только во Франции (снижение налогов, изменение условий) автоматически приведет к волне аналогичных протестов в Испании, Италии, Германии, других странах.

4. В ЕС еще студентами отправлены работать посудомойщиками все экономисты, которые были против социализма. А значит, если даже решение вернуться в капитализм будет принято, то некому будет вспомнить, как это делается. От чего попытка грозит быть неудачной.

5. Если протесты затянутся еще на три и больше месяцев, а они затянутся, то будет странно, если кто-то не попытается взять Мариуполь и Бердянск.

6. Почему Украина до сих пор не предложила Франции помощь? Или это только Франция должна нам помогать, когда у нас то революции, то вторжение РФ, то Азов? Нужно срочно послать во Францию делегацию, которая бы следила за развитием конфликта, выявляла бы потребности в помощи и предлагала бы властям Франции наше содействие. Помощь Франции сейчас, это очень удачный момент, чтобы переломить тенденцию хронического слива Украины в угоду интересам РФ, со стороны руководящих кругов Франции.