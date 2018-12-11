Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки

Протесты во Франции: последствия для Украины и ЕС 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Ирина Калашникова
Массовые акции «желтых жилетов» во Франции, которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, стали для страны настоящей экономической катастрофой. Как протесты повлияют на Евросоюз и Украину, пытается выяснить автор Главред (Украина) .
1. Возможно, сейчас погибает мечта части украинцев о ЕС. Потому что какой может быть Союз, если в стране-инициаторе все так запущено. И исправление этой запущенности ЕС сильно изменит, если не отменит.
2. Правительство Франции не может решить проблему протеста и требований народа. Проблему можно решить только на уровне Брюсселя. Но Брюссель еще не видит это все своей проблемой. Тем более он не захочет ее решать — прямо сказав, что в области экономики 10 лет ошибался на каждом шагу.
3. Локальное решение проблемы только во Франции (снижение налогов, изменение условий) автоматически приведет к волне аналогичных протестов в Испании, Италии, Германии, других странах.
4. В ЕС еще студентами отправлены работать посудомойщиками все экономисты, которые были против социализма. А значит, если даже решение вернуться в капитализм будет принято, то некому будет вспомнить, как это делается. От чего попытка грозит быть неудачной.
5. Если протесты затянутся еще на три и больше месяцев, а они затянутся, то будет странно, если кто-то не попытается взять Мариуполь и Бердянск.
6. Почему Украина до сих пор не предложила Франции помощь? Или это только Франция должна нам помогать, когда у нас то революции, то вторжение РФ, то Азов? Нужно срочно послать во Францию делегацию, которая бы следила за развитием конфликта, выявляла бы потребности в помощи и предлагала бы властям Франции наше содействие. Помощь Франции сейчас, это очень удачный момент, чтобы переломить тенденцию хронического слива Украины в угоду интересам РФ, со стороны руководящих кругов Франции.
7. Украинская машина военной и политической пропаганды совершает огромную ошибку, разгоняя и усиливая тезис Суркова о том, что это Владимир Путин почти что организовал беспорядки во Франции, а потому он так велик и влияет на все процессы в мире. Такой казус в работе можно пояснить только избытком шпионов в Украине. Путин смог организовать только провал крайне правых на прошлых выборах во Франции. А беспорядки организовала экономическая политика ЕС последних десяти лет.
Последние новости
СМИ Турции: Путин неожиданно дал молчаливый «сигнал» Российско-украинский инцидент не был случайностью (Le Monde) Как соцсети Украины отреагировали на военное положение
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метрополитен обвинил москвичей в утреннем кошмаре115
Золотов подал иск к Навальному520
Новая дача Захаровой55
Украинцы увидели в разрыве договора о дружбе выигрыш для РФ6
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки28
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение