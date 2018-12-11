Советника Порошенко уличили в сутенерстве и обманном сборе пожертвований

Фирма советника Петра Порошенко по вопросам армии Юрия Бирюкова занималась организацией трансграничной проституции, пишет в своем Facebook украинский журналист Владимир Бойко, подкрепляя свои слова ссылками на официальные сайты правоохранительных и судебных органов.

По его словам, человек, олицетворяющий президентский лозунг "Армия. Язык. Вера", — "патентованный мошенник, который ни дня не служил в армии, но прославился многими скандалами и уголовными делами".

Так, в 2012 году Бирюков создал туристическую сеть "Куда угодно" и назначил директором фирмы свою жену. 27 февраля 2013 управление СБУ в Киевской области зарегистрировало уголовное производство по факту размещения в интернете объявлений о возможности трудоустройства за рубежом на высокооплачиваемую работу в сфере оказания платных секс-услуг.

Как отметил журналист, сотрудники СБУ установили, что соответствующие объявления размещал Бирюков. В марте 2013 года у него в офисе и дома были проведены обыски. Однако в итоге Бирюков и его фирма под удар не попали — вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания.

Тем не менее, это дело, по словам Бойко, подорвало финансовое состояние будущего советника. Сеть "Куда угодно" прекратила деятельность, и к юрлицу, которое работало под этой торговой маркой, — "ОСВ Тревел" — кредиторы подали иски на крупные суммы. 30 января 2014 года имущество Бирюкова было арестовано по их требованию.

Издание "Страна.ua", решив проверить эти данные, получило сведения из реестра юридических лиц о фирме "ОСВ Тревел" на начало 2013 года.

При этом советник президента вместе с супругой так и остались учредителями фирмы.

На сайте, который, согласно материалам следствия и суда, вел один из фигурантов уголовного дела, публиковалась реклама секс-услуг на территории Италии и Франции, позже Бельгии, а также откровенные фото "моделей" с формами обратной связи для заказа. Номер телефона при этом был указан украинский. Сейчас сайт не работает, но доступен в веб-архиве. Последнее обновление ресурса зафиксировано в декабре 2015 года, уже после вынесения приговора по делу.

Как отмечается, СБУ намеренно "сливало" дело в отношении Бирюкова, выводя его из-под удара, а в итоге приговор был вынесен в отношении подставного лица.

Уже после этого скандала и понесенных потерь, в 2014 году, Бирюков развернул волонтерскую деятельность, создав фонд "Крылья Феникса", от имени которого собирал деньги на нужды армии. При этом он давал номер своей личной банковской карты и карты других известных волонтеров. После назначения советником президента сбор денег ускорился, по состоянию на середину ноября 2014 года фонд получил 50 миллионов гривен.