«Враг или соперник?»: NI указал на ошибки США в отношениях с Россией

У нынешних властей США нет опыта и терпения, чтобы вести дела с соперниками, поэтому нынешняя американская стратегия в отношении России попросту не работает, пишет редактор издания National Interest Николас Гвоздев.

По его мнению, в теории политика Вашингтона в отношении Москвы должна базироваться на двух связанных принципах: сдерживать и останавливать действия России, против которых имеются возражения, и одновременно налаживать контакты в поисках областей взаимных интересов.

Однако на практике США не способны претворить ее в жизнь, во многом из-за того, что до сих пор воспринимают мир так, как и в 1990-е годы, когда они были безальтернативным лидером. В тот период ни одна страна или группа стран не могли помешать США проводить в жизнь собственный курс на международной арене. Они либо соглашались, в общем и целом, с такой политикой, либо просто не могли ей ничего противопоставить, так как у них не было ни сил, ни средств для таких действий, отмечает Гвоздев.

Сейчас, по мере приближения к середине XXI века, мир начинает "входить в норму" в плане общих закономерностей истории человечества. США продолжают оставаться главной военной и экономической державой, но теперь появились государства, которые обрели силы и средства для противодействия доминации Соединенных Штатов и отстаивания собственных интересов. Но, как считает редактор NI, у политического истеблишмента США нет опыта и терпения для ведения дел с такими странами.

В частности, США не понимают разницы между терминами "соперник" и "враг". Тут привыкли сваливать всех в одну кучу, считая, что любой факт соперничества является признаком враждебности. Из-за этого как раз и наблюдается постоянно нарастающая напряженность в отношениях с давними партнерами в Европе и Азии, подчеркивает Гвоздев.

США необходимо понять различие между соперничеством и враждой в отношениях с Россией. Если в 1990-е она хотела стать частью Запада, то сейчас она ведет собственную политику и стала серьезным соперником США, но не врагом.

Чтобы обращаться с Россией как с серьезным соперником, надо понять, как с ней соперничать, учитывая размеры ее экономики и военные возможности. Тут редактор Ni приводит в пример "эффективность" антироссийских санкций, а также успешную российскую кампанию в Сирии.

Гвоздев добавляет, что Россия наглядно показала — в ближайшей и среднесрочной перспективе у нее хватит сил и ресурсов для противостояния США, которые нельзя упускать из вида. Эта страна одна из немногих в мире, способных демонстрировать свою силу за пределами своих границ, она почти равна США по своему населению, военно-промышленному комплексу и богатству ресурсов. И если она столкнется с долгосрочными проблемами, то все равно останется важной силой на международной арене на время работы нескольких следующих президентских администраций Соединенных Штатов.

Редактор National Interest отмечает, что тут американским политикам нужно решить, какой стратегический путь выбрать. Первый заключается в том, чтобы превратить почти равного соперника в почти равного партнера, а второй — превратить почти равного соперника (и потенциального врага) в соперника, который гораздо слабее тебя.

Но не стоит забывать, что это совершенно разные направления действий, и при их реализации нужны разные подходы с разным количеством затраченных ресурсов и степенью риска. "А также стоит помнить, что речь идет о ядерной державе", — подводит итог Гвоздев.