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Британский адмирал сравнил отношения с Россией с началом Первой мировой 

РИА Новости + ещё 2 12 минут назад
Бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star заявил, что обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.
Наибольшее внимание он обратил на опасность обстановки, сложившейся между Москвой и Киевом, где Россию обвиняют в подготовке к вторжению на Украину, а Петр Порошенко просит помощи у стран НАТО.
Алан Уэст также предупредил о возможном размещении кораблей НАТО в Черном море, отметив, что похожая ситуация спровоцировала начало Первой мировой войны.
"Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны", — подчеркнул Уэст.
Он также добавил, что видит скорое начало полномасштабной войны на Украине, если Россия начнет использовать "свои войска" на Донбассе, но, по его мнению, НАТО не рискнет вмешиваться в этот конфликт.
"Что именно мы будем делать? Это же не нападение на НАТО, и действительно ли мы хотим отправлять туда войска и ввязываться в горячую войну с Россией из-за Украины. Это очень хороший вопрос. Если мы этого не сделаем, то тогда мы позволим уничтожить Украину. Так что это очень сложный вопрос", — отметил экс-командующий ВМС Великобритании.
При этом он заявил, что во избежании войны западным странам необходимо оказывать большее давлению на Россию.
"Нам нужно ударить по каждому олигарху, заморозить активы не только в нашей стране, но и по всему миру, не давать им распихивать деньги по налоговым гаваням", — сказал Уэст.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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