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США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть", теперь только советуют проявлять повышенную осторожность. Это следует из уведомления госдепартамента США, опубликованного на сайте ведомства.
Теперь Россия находится во второй из четырех категорий опасности — "проявлять повышенную осторожность".
Ранее Россия была в третьей категории — "пересмотреть поездку".
Самая высокая категория — четвёртая, когда гражданам США запрещено посещать страну или регион. Первая категория подразумевает, что туристам необходимо проявлять "обычную" осторожность.
При этом США по-прежнему не рекомендуют американцам посещать Крым и Северный Кавказ, где американским гражданам, по версии госдепартамента, угрожает реальная опасность.
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