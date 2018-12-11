США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию

Теперь Россия находится во второй из четырех категорий опасности — "проявлять повышенную осторожность".

Ранее Россия была в третьей категории — "пересмотреть поездку".

Самая высокая категория — четвёртая, когда гражданам США запрещено посещать страну или регион. Первая категория подразумевает, что туристам необходимо проявлять "обычную" осторожность.

При этом США по-прежнему не рекомендуют американцам посещать Крым и Северный Кавказ, где американским гражданам, по версии госдепартамента, угрожает реальная опасность.