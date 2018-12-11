Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть", теперь только советуют проявлять повышенную осторожность. Это следует из уведомления госдепартамента США, опубликованного на сайте ведомства.
Теперь Россия находится во второй из четырех категорий опасности — "проявлять повышенную осторожность".
Ранее Россия была в третьей категории — "пересмотреть поездку".
Самая высокая категория — четвёртая, когда гражданам США запрещено посещать страну или регион. Первая категория подразумевает, что туристам необходимо проявлять "обычную" осторожность.
При этом США по-прежнему не рекомендуют американцам посещать Крым и Северный Кавказ, где американским гражданам, по версии госдепартамента, угрожает реальная опасность.