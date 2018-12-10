Отец Бутиной прокомментировал ее готовность признать вину

Валерий Бутин, отец арестованной в США по подозрению в связях со спецслужбами россиянки Марии Бутиной, прокомментировал готовность дочери признать вину.

По словам Валерия Бутина, он не располагает информацией о готовящейся сделке со следствием.

«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Мария не намерена оговаривать ни себя ни кого-либо другого. Она не намерена признавать несовершенные ею правонарушения», — заявил он RT.

Бутин также опроверг информацию о получении Марией гражданства США, назвав их «абсолютным вымыслом или ложью».

Отец Марии Бутиной назвал критической ситуацию с финансированием защиты своей дочери и попросил поддержки.

Он также заявил, что его дочь три месяца находится в изолированной камере, «что не может не сказаться отрицательно на её психическом и физическом состоянии».

Ранее сообщалось, что защита россиянки и прокуратура США подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания по ее сделке со следствием. Адвокаты объяснили, что речь идет о возможности признания ею вины по одному или нескольким пунктам обвинения.