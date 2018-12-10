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Отец Бутиной прокомментировал ее готовность признать вину 

Рамблер 1 час назад
Валерий Бутин, отец арестованной в США по подозрению в связях со спецслужбами россиянки Марии Бутиной, прокомментировал готовность дочери признать вину.
По словам Валерия Бутина, он не располагает информацией о готовящейся сделке со следствием.
«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Мария не намерена оговаривать ни себя ни кого-либо другого. Она не намерена признавать несовершенные ею правонарушения», — заявил он RT.
Бутина "сдалась"
Бутин также опроверг информацию о получении Марией гражданства США, назвав их «абсолютным вымыслом или ложью».
Отец Марии Бутиной назвал критической ситуацию с финансированием защиты своей дочери и попросил поддержки.
Он также заявил, что его дочь три месяца находится в изолированной камере, «что не может не сказаться отрицательно на её психическом и физическом состоянии».
Ранее сообщалось, что защита россиянки и прокуратура США подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания по ее сделке со следствием. Адвокаты объяснили, что речь идет о возможности признания ею вины по одному или нескольким пунктам обвинения.
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