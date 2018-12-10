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Сирийский военный погиб при обстреле в провинции Хама 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: stringer/imago stock&people/Global Look Press
Военнослужащий вооружённых сил Сирии погиб в ходе обстрела боевиками провинции Хама. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, трагический инцидент произошёл в районе населённого пункта Абу-Дали.
Он также уточнил, что за сутки террористы обстреляли населённые пункты Сандран, Джубб-Эль-Зарур, Ардаш-Даг, Бариша провинции Латакия, Телль-Марак и Зеллакият, сообщает RT.
Ранее News.ru писал о том, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку с неба в районе международного аэропорта Дамаска.
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