Французы оценили обращение Макрона к нации

Почти половина французов положительно восприняли обращение президента Пятой республики Эммануэля Макрона к нации, большинство граждан выступили за прекращение акций «желтых жилетов», следует из данных опроса компании OpinionWay.

В понедельник Макрон в обращении к нации объявил экономическое чрезвычайное положение, пообещав повысить минимальный размер оплаты труда, отменить взносы с низких пенсий, налоги со сверхурочной работы и с годового бонуса. Также он представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тыс. евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. По словам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, предложенные меры обойдутся в 8-10 млрд евро.

После выступления французского президента в стране был проведен опрос. Французов просили оценить обещания Макрона и высказаться о проходящих в стране акциях протеста. Мнения опрошенных разделились почти поровну: 50% сочли выступление неубедительным, в то время как 49% респондентов восприняли обращение положительно.

При этом от 60% до 78% назвали предложенные антикризисные меры хорошим ответом на претензии протестующих, передает РИА «Новости»

При этом 54% выразили мнение, что протесты «желтых жилетов» следует прекратить, еще 45% выступают за продолжение. При этом две три французов поддерживают митингующих.

Опрос прошел среди 991 человека по репрезентативной выборке из граждан от 18 лет по заказу телеканала LCI.