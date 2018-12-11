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Французы оценили обращение Макрона к нации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 7 часов назад
Фото: Reuters
Почти половина французов положительно восприняли обращение президента Пятой республики Эммануэля Макрона к нации, большинство граждан выступили за прекращение акций «желтых жилетов», следует из данных опроса компании OpinionWay.
В понедельник Макрон в обращении к нации объявил экономическое чрезвычайное положение, пообещав повысить минимальный размер оплаты труда, отменить взносы с низких пенсий, налоги со сверхурочной работы и с годового бонуса. Также он представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тыс. евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. По словам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, предложенные меры обойдутся в 8-10 млрд евро.
После выступления французского президента в стране был проведен опрос. Французов просили оценить обещания Макрона и высказаться о проходящих в стране акциях протеста. Мнения опрошенных разделились почти поровну: 50% сочли выступление неубедительным, в то время как 49% респондентов восприняли обращение положительно.
При этом от 60% до 78% назвали предложенные антикризисные меры хорошим ответом на претензии протестующих, передает РИА «Новости».
При этом 54% выразили мнение, что протесты «желтых жилетов» следует прекратить, еще 45% выступают за продолжение. При этом две три французов поддерживают митингующих.
Опрос прошел среди 991 человека по репрезентативной выборке из граждан от 18 лет по заказу телеканала LCI.
Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались 17 ноября. Затем митингующие начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.
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