США пообещали «единым фронтом» с ЕС противостоять «агрессии» Кремля

Он отметил, что Вашингтон также приветствует усилия ЕС по поддержке регионов Украины , которые оказались "негативно затронуты российской агрессией в Азовском море". Таким образом, он выразил согласие с позицией Евросоюза по инциденту в Керченском проливе, который считает произошедшее нападением России на украинские суда.

"США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнерами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля", — добавил Палладино.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование".

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что США призвали ФРГ "прислушаться к соседям" и отменить "Северный поток — 2".