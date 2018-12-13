Макрону объявят вотум недоверия

Национальное собрание Франции намерено объявить вотум недоверия правительству Макрона

Голосование пройдет вечером 13 декабря.

На этой неделе Макрон объявил в стране "чрезвычайное экономическое и социальное положение" и предложил меры, которые должны положить конец протестам "желтых жилетов". Но реакция оказалась неоднозначной: исполнители недоумевают, где взять до 10 миллиардов евро для реализации этих мер, передает "Россия 24".