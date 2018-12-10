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Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение 

RT на русском + ещё 10 33 минуты назад
Французский лидер Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к гражданам заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.
«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми», — сказал он.
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Он потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу. По его словам, с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастёт на €100.
«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами», — добавил он.
8 декабря в ходе акции «жёлтых жилетов» во Франции были задержаны свыше 1,7 тыс. демонстрантов, 1150 из них — в Париже.
RT на русском: последние новости
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