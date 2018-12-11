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Франция подсчитала стоимость чрезвычайного положения Макрона 

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Экономические меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, обойдутся государственному бюджету в 8-10 миллиардов евро. Об этом заявил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны в эфире телеканала BFMTV.
«Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и думаем, как их финансировать», — подчеркнул он.
В понедельник, 10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Французский лидер анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.
Позднее лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон высказал мнение, что «желтые жилеты» не прекратят протесты. По его мнению, президент Франции захотел упокоить бурное возмущение народа «раздачей денег» и обошел вниманием проблемы безработных, людей с частичной занятостью, пенсионеров, госслужащих и студентов. «Пятый акт гражданской революции в предстоящую субботу станет временем большой мобилизации народа», — резюмировал он.
Протесты «желтых жилетов» обошлись мэрии Парижа в четыре миллиона евро. В частности, пострадали гостиничный и транспортный бизнес. В связи с протестами ожидается замедление роста ВВП в четвертом квартале. Отмечается, что убытки превысили миллиард евро.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.
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