В ЕС не знают, как разрешить ситуацию с Brexit, заявил Туск

Ранее в Twitter Туска сообщалось, что договоренность об условиях Brexit пересматривать не будут, однако возможно обсуждение того, как ЕС может содействовать ее ратификации в Великобритании.

"Длинная и откровенная дискуссия с премьер-министром Терезой Мэй перед саммитом (лидеров 27 остающихся в ЕС стран — ред.) по Brexit. Ясно, что 27 (стран) ЕС хотят помочь. Вопрос в том — как", — говорится в его Twitter.

ЕС и Великобритания в ноябре достигли договорённости об условиях "развода", а также о структуре будущих отношений. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что эта сделка является единственно возможной, и пересматривать ее не планируется. Однако эта договоренность, чтобы вступить в силу, должна пройти ратификацию парламентами как ЕС, так и Великобритании.

В понедельник премьер Британии Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.

На этом фоне глава Евросовета решил созвать на четверг саммит лидеров 27 остающихся в ЕС государств для обсуждения Brexit.

Поскольку дата Brexit — 29 марта 2019 года — приближается, саммит также обсудит готовность остающихся в союзе стран к сценарию отсутствия договорённости об условиях "развода", сообщил Туск.