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Бутина решила признать вину 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: FBI / Reuters
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, готова изменить свои показания. Копию ходатайства о новом заседании суду округа Колумбия, на котором она сможет признать вину, опубликовал в своем Twitter корреспондент Politico Кайл Чини (Kyle Cheney).
Как сообщает Bloomberg, прошение было подано в суд в понедельник, 10 декабря. Отмечается, что министерство юстиции и Бутина достигли соглашения: девушка изменит свои показания о невиновности.
В ноябре сообщалось, что россиянка близка к договоренности с американскими властями. О каком именно соглашении идет речь, не уточнялось.
28 ноября суд отказался перевести россиянку из изолятора на общий режим содержания в тюрьме в штате Вирджиния. Ранее ее без объяснения причин изолировали от остальных заключенных.
Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.
Если вина россиянки будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает. Она приехала в США для обучения по магистерской программе в Американском университете Вашингтона в 2016 году.
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