Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня

Названы самые "богатые" пенсионеры России
"Российская газета" со ссылкой на данные Пенсионного фонда России перечислила регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсионными выплатами.
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ никогда не обсуждали передачу Курильских островов в присутствии полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
России предрекли судьбу СССР
Россия может развалиться на части точно по тем же причинам, по каким произошел распад СССР, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Новым главой ГРУ впервые стал моряк
Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ впервые в современной истории назначен моряк — вице-адмирал Игорь Костюков.
Десятки новых убийств: «ангарского маньяка» осудили повторно
Бывший милиционер из Иркутска Михаил Попков, который уже отбывает пожизненный срок за 22 убийства, был признан виновным ещё в 60 новых расправах над женщинами.
Порошенко разорвал дружбу с Россией
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Об этом украинский лидер написал в своем твиттере.
Произошедшее в Керченском проливе засекретили
Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября, сообщило агентство "Украинские новости".
Додон отстранен от должности президента
Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, чтобы утвердить пять законов, не получивших его одобрения.
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
В норвежской столице Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира-2018. Трансляция мероприятия опубликована на сайте Нобелевского комитета.
Панин попал в аварию
Natalia Shakhanova/Ryssian Look/Global Look Press
Актёр Алексей Панин попал в аварию в центре Москвы. Инцидент произошёл на улице Подвойского, где столкнулись два такси, в которые потом въехал Mercedes, пассажиром которого был артист.